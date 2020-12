Artprice analysiert die jüngere Geschichte des Kunstmarktes am Beispiel von Sotheby's

Paris (ots/PRNewswire) - Seit dem zweiten Börsengang von Sotheby's im Jahr 1988

und seinem Delisting im Oktober 2019 ist der Betrieb des renommierten

amerikanischen Auktionshauses durch regelmäßige, weltweite, strategische und

operative Anpassungsmaßnahmen geprägt, insbesondere in den Bereichen

Kostenmanagement, umfangreichere Garantien, Umstrukturierungen, neue

Management-Teams, usw. Doch die bedeutendste Veränderung erfolgte in diesem Jahr

mit der vollständigen Dematerialisierung des Katalogs von Sotheby's und dem

Aufstieg des Unternehmens zur führenden Plattform für Online-Auktionen im

Bereich Bildende Künste.



"Die Geschichte Sotheby's der letzten dreißig Jahre eignet sich bestens, um die

Entwicklung der jüngeren Geschichte des Kunstmarktes zu illustrieren" , erklärt

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Sektion

Artprice. Artprice analysiert die Geschichte von Sotheby's unter

Berücksichtigung der drei wichtigsten Abschnitte vor dem Erwerb des Unternehmens

durch Patrick Drahi und der digitalen Transformation von Sotheby's im Jahr 2020.





Entwicklung der Auktionen bei Sotheby's - Bildende Künste (Jan. 1990 - Nov.2020)Weltweiter Index (Artprice) versus Gebote von Sotheby's Aktienkurs: Basis 100 imJanuar 2000*1988 - 2000: zwei aufeinanderfolgende BlasenDie Ende der 80er Jahr beginnende Globalisierung trieb die Kunstpreisebeträchtlich in die Höhe. Das im Jahr 1990 für das Gemälde Au Moulin de laGalette (1876) von Pierre-Auguste Renoir erzielte historische Auktionsergebnisvon 78 Millionen Dollar war ein Rekord, der 14 Jahre lang ungebrochen war. Dochdie Störung des finanziellen Gleichgewichts durch die Ankunft japanischerSammler auf dem Markt aufgrund der rasch wachsenden japanischen Wirtschaft,führte zu einer unter dem Namen "Impressionisten-Blase" bekannten Preiskrise.Nach ein paar schwierigen Monaten zwischen 1991-1992 (welche die Makler undGalerien noch gut in Erinnerung haben) erholte sich der Kunstmarkt relativrasch. Sotheby's steigerte sein Geschäftsvolumen dank der Nutzung neuerTechnologien in Zusammenhang mit dem Internet. Im Jahr 1999 verzeichneteSotheby's im Bereich der Bildenden Künste 27 550 Transaktionen, die höchstejährliche Anzahl in seiner Geschichte. Die so genannte "Internet-Blase" endeteallerdings in einem Zusammenbruch des Aktienmarktes.2001 - 2008: bis zur letzten Sekunde...Drei Jahre lang (von 2001 bis 2003) reduzierte Sotheby's die Anzahl derTransaktionen progressiv. In dieser Zeit kehrte das Unternehmen zu einer