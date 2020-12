DGAP-News Quant.Capital GmbH & Co. KG - Ad-hoc-Meldung: Quant.Capital KG begibt FinTec-Anleihe (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.12.2020, 17:45 | 44 | 0 | 0 02.12.2020, 17:45 | Quant.Capital GmbH & Co. KG - Ad-hoc-Meldung: Quant.Capital KG begibt FinTec-Anleihe ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Mit ad-hoc-Mitteilung vom 02. Dezember 2020 hat die auf computergestützten, systematischen Börsenhandel spezialisierte Quant.Capital GmbH & Co. KG bekanntgegeben, dass sie eine FinTec-Anleihe begibt. "Damit wird das Wachstum des Unternehmens finanziert, vor allem der Eintritt in weitere Märkte weltweit", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital KG.

Die Anleihe (ISIN DE000A3H2V43, WKN A3H2V4) umfasst ein Volumen von bis zu acht Millionen Euro, die in Stückelung von 1.000 Euro angeboten werden. Dies ist gleichzeitig die Mindestinvestitionssumme. Die Laufzeit hat am 1. Dezember 2020 begonnen und endet zum 30.11.2025. Der Kupon beträgt 7,5 Prozent. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021. Bei Vollplatzierung wird die Zeichnung bereits früher geschlossen. Die Unternehmensanleihe kann von privaten und institutionellen Anlegern auf dem außerbörslichen Online-Portal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/quant750 zum Festpreis von 100 Prozent zuzüglich Stückzinsen und ohne die sonst üblichen Transaktionsgebühren gezeichnet werden. Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG stellt das Portal zur Verfügung und hat die Quant-Anleihe strukturiert. Das rechtlich maßgebliche

Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen sind auf www.qckg.de und

www.hinkel-anlagenvermittlung.de/quant750 zu finden.

"Wir freuen uns, Anlegern mit der Quant.FinTec-Anleihe ein Investment in ein spannendes Hightec-Unternehmen zu ermöglichen", sagt Klaus Hinkel, Vorstand der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG. "Auf unserem Portal wollen wir innovative Unternehmen und Anleger zusammenbringen. Diese Verbindung war bisher im Segment von Wertpapieremissionen von bis zu acht Millionen Euro in dieser Form nicht vorhanden." hinkel-anlagenvermittlung.de bildet einen Datenschutz-konformen Zeichnungsprozess gemäß § 6 WpPG ab. "Die Geschäftstätigkeit der Quant.Capital GmbH & Co. KG liegt im Bereich des computergestützten, systematischen ("quantitativen") Börsenhandels", sagt Geschäftsführer Dr. Dieter Falke. "Hierzu haben wir eine technische Infrastruktur aufgebaut, die darauf ausgerichtet ist, in Bezug auf Datenmengen und -qualität wie Ordergeschwindigkeit und Anzahl gleichzeitig handelbarer Wertpapiere die Reaktions- und Handelsgeschwindigkeit zu erhöhen." Die Quant.Capital GmbH & Co. KG ist heute NCM-Börsenmitglied, also Mitglied ohne Clearing-Lizenz, an der Deutschen Börse (Märkte Eurex und Xetra). Die Börsenhandelsinfrastruktur soll dabei im Zeitablauf auf weitere, auch internationale Börsen ausgedehnt werden.

Über die Quant.Capital GmbH & Co. KG

Die Quant.Capital KG ist eine Technologie-getriebene

Eigenanlagegesellschaft. In den algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen. Für weitere Informationen: www.qckg.de Kontakt

Quant.Capital GmbH & Co. KG

Bahnstraße 9

D-40212 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211.635512-0

E-Mail: info@quantcapital.de

Pressekontakt

news & numbers GmbH

Bodo Scheffels

Telefon: +49 (0)40.8060.194-34

Mobil: +49 (0)178.4980733

E-Mail: bodo.scheffels@news-and-numbers.de

