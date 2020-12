DGAP-News: Quant.Capital GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

Quant.Capital GmbH & Co. KG - Ad-hoc-Meldung: Quant.Capital KG begibt FinTec-Anleihe



02.12.2020 / 17:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mit ad-hoc-Mitteilung vom 02. Dezember 2020 hat die auf computergestützten, systematischen Börsenhandel spezialisierte Quant.Capital GmbH & Co. KG bekanntgegeben, dass sie eine FinTec-Anleihe begibt. "Damit wird das Wachstum des Unternehmens finanziert, vor allem der Eintritt in weitere Märkte weltweit", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital KG.



Die Anleihe (ISIN DE000A3H2V43, WKN A3H2V4) umfasst ein Volumen von bis zu acht Millionen Euro, die in Stückelung von 1.000 Euro angeboten werden. Dies ist gleichzeitig die Mindestinvestitionssumme. Die Laufzeit hat am 1. Dezember 2020 begonnen und endet zum 30.11.2025. Der Kupon beträgt 7,5 Prozent. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021. Bei Vollplatzierung wird die Zeichnung bereits früher geschlossen.