Tagesausblick für 03.12.: DAX weiter ohne Esprit. Nordex, Zalando und Indexüberprüfung im Fokus!

Heute mussten die Aktienmärkte mehrheitlich Federn lassen. Dem ADP-Bericht zufolge haben US-Firmen weniger Stellen geschaffen als erwartet. Zudem bremst der starke Euro die Gewinnentwicklung der europäischen Unternehmen. Das schlug auf die Stimmung. So verlor der DAX® rund 0,6 Prozent auf 13.300 Punkte und der EuroStoxx®50 0,3 Prozent auf 3.510 Punkte. Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus China und den USA an, die den Bullen den Rücken möglicherweise stärken können.

Am Anleihenmarkt kehrte nach dem gestrigen Rücksetzer wieder Ruhe ein. Dabei stagnierte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,52 Prozent. Größere Bewegung war erneut am Edelmetallmarkt zu beobachten. Der Goldpreis legte zu und schielte zeitweise über die Marke von 1.830 US-Dollar. Platin knackte gar die Marke von 1.000 US-Dollar. Nach zwei schwächeren Tagen legte der auch der Ölpreis leicht zu. Die Uneinigkeit der OPEC+-Staaten zu den Förderkürzungen bremst die Bullen aktuell. Besonderes Augenmerk richtet sich in diesen Tagen jedoch auf den Euro/Dollar. Gestern Abend hat der Devisenkurs bereits die Marke von 1,20 US-Dollar überschritten und stieg damit auf den höchsten Stand seit Mai 2018.

Unternehmen im Fokus

Großbritannien erteilte dem Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer die Zulassung. In wenigen Tagen soll mit der Auslieferung begonnen werden. Die EU will bis spätestens 29. Dezember 2020 über die Zulassung entscheiden. Bayer will mit der akquirierten AskBio das Zell- und Gentherapie neu organisieren. „Zell- und Gentherapien gehören zu den innovativsten Ansätzen in der Gesundheitsversorgung“, sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich. „Es ist unser Ziel, mit an der Spitze dieser Revolution in der Wissenschaft zu stehen. Profitieren konnte das Papier von der Nachricht heute jedoch nicht. Vielmehr verlor die Aktie heute über zwei Prozent. Nordex verlor deutlich, nachdem der Windanlagenbauer eine Kapitalerhöhung ankündigte. Siemens Energy bekommt Fördergelder für die Wasserstoffproduktion in Chile. Dennoch verlor das Papier heute leicht. Zalando meldete in der Cyber Week mehr als eine Million Neukunden. Die Aktie stagnierte heute bei EUR 82.