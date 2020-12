Scope Awards 2021: ODDO BHF zum besten Manager für Multi-Asset-Fonds gekürt

Der Frankfurter Asset Manager ODDO BHF konnte sich bei den diesjährigen Scope Awards im Bereich Multi Asset durchsetzen und gewann erstmalig die begehrte Trophäe. Zudem gab es eine weitere Nominierung.

Das große Spektakel blieb in diesem Jahr pandemiebedingt aus: kein offizieller Festakt, kein tobender Applaus und keine gemeinsamen Feierlichkeiten. Dennoch – die Preise der Scope Awards 2021, mittlerweile im 15. Jahr, gelangten diesmal auf postalischem Weg in die Hände der Gewinner und sorgten für ungetrübte Freude. Die in Frankfurt am Main ansässige Gesellschaft ODDO BHF gehört nach eigenen Angaben erstmalig zu den Gewinnern. Die Ratingagentur Scope Analysis kürte den Asset Manager zum besten Manager für Multi-Asset-Fonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz.