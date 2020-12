Die ADL bietet Infos zum DAX. Wann wird der DAX neue Allzeithochs erreichen?

Liebe Leserinnen und Leser,

seit mehreren Wochen verharrt der DAX im Bereich um 13.200 Punkten. Genauer gesagt über 13.000 Punkten, denn er hält sich scheinbar waagerecht über die genannte Kursmarke. Bisher ist es nicht eindeutig, ob der DAX genügend Kraft besitzt, um nach oben auszubrechen.

Im Vergleich zu anderen großen Aktienindizes ist der deutsche Index ein Underperformer. So hat zum Beispiel der Dow Jones Ind. oder der Nasdaq 100 bereits sein Jahres-Allzeithoch überboten. Schaut man sich die erfolgreichen Branchen an, dann wird allerdings deutlich, dass nicht jede Branche in diesem Jahr erfolgreich war. Während der Energiesektor oder auch der Finanzsektor die erwünschten Ziele nicht erreichen konnte, gibt es im Halbleiter-Sektor eine Rallye.