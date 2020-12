Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Diess vs. Osterloh: Diner for one in Wolfsburg Das Jahr geht zu Ende, Silvester droht schon. Und damit auch auf allen TV-Kanälen der obligatorische Jahresausklangs-Sketch mit der Diner Party für eine einzige 90-Jährige, bedient von ihrem Butler. Etwas Ähnliches spielt sich gerade in der …