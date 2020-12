Nachdem wir Ihnen in unserem letzten Artikel (Der Untergang der Deutschen Autoindustrie/ Vorsicht SATIRE) gezeigt haben, wie wir die deutsche Automobilindustrie sehen.

Vor allem vor dem Hintergrund, sie hätte die so genannte Mobilitätswende verschlafen, möchten wir nun die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere Ansicht auch hinsichtlich der Situation der Aktientitel zu zeigen.

Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass uns gerade die deutsche Automobilindustrie in Zukunft enorme Gewinne in unser Depot spülen wird. Das gilt für Continental, BMW, Daimler und Volkswagen gleichermaßen. Continental zählen wir dazu, weil es sich um einen äußerst wichtigen Zulieferer handelt mit weitaus mehr Potential. Wir sind in jedem der genannten Unternehmen investiert und überall deutlich im Gewinn:

- BMW: +14.38%

- Continental: +11.61%

- Daimler: +79.48%

- Volkswagen: +11.95%

Das Entscheidende aber ist: das März-Tief aus 2020 markiert in allen oben genannten Titeln einen langfristigen wie stabilen Boden. Das heißt, wir befinden uns erst am Anfang einer langen Aufwärtsbewegung.

Wir werden noch viele Chancen für Nachkäufe bekommen. Einige werden wir schon bald ergreifen. Bleiben Sie vor allem jetzt weiterhin wachsam und nutzen Sie diese Gelegenheiten für sich!

Schauen Sie sich die folgenden Charts genau an. Es ist leicht erkennbar, dass wir es mit einer ordentlichen Aufwärtsbewegung zu tun haben.

BMW Chart- vom 01.12.2020

Continental-Chart vom 01.12.2020

Daimler-Chart vom 01.12.2020

Am Beispiel von Volkswagen wollen wir Ihnen zum Abschluss zeigen, wie wir unsere Expertise nutzen, um Einstiege vorauszuberechnen. Damit erzielen wir eine deutliche Outperformance gegenüber den Indizes und damit auch gegenüber den dazugehörigen ETFs.

Unsere Abonnenten haben bereits am Mittwoch, den 23.09.2020 einen klaren Bereich von uns genannt bekommen, welchen wir damals als einen markanten Wendepunkt vorausberechnet und damit als Einstiegsbereich definiert haben. Die grüne Box im Chart ist die von uns damals definierte Kaufzone.

Volkswagen-Chart vom 23.09.2020

Am 28.10.2020 haben wir unsere Prognose nochmals bekräftigt und die Kaufzone exakt so belassen, wie wir sie bereits am 23.09.2020 veröffentlicht haben.

Volkswagen-Chart vom 28.10.2020

Und jetzt stehen wir da.

Volkswagen-Chart vom 01.12.2020

Wir berechnen aktuell, wie sich die Kurse höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen entwickeln werden und bereiten uns auf Nachkäufe vor. Wir planen weitere Nachkäufe für einen starken Bullenmarkt in 2021.

Die ganzen Unkenrufer dürfen mich dabei beim Wort nehmen. Meine Aussage, die Deutsche Auto Industrie wird in 2021 was die Aktienbewertungen angeht, massiv an Wert zunehmen. Darum geht es und davon wollen wir als Investoren profitieren.

