Immofinanz erweitert das Portfolio Nachrichtenquelle: 4investors | 02.12.2020, 15:47 | 9 | 0 | 0 02.12.2020, 15:47 |



Der Standort ist voll vermietet.



Myhive ist ...



Weiterlesen auf 4investors.de Immofinanz eröffnet in Wien einen weiteren myhive-Standort. Das generalsanierte Gebäude liegt im dritten Wiener Gemeindebezirk in der Ungargasse nahe am Wiener Stadtpark. Es hat eine Gesamtfläche von 17.200 Quadratmetern. Die Modernisierung dauerte 15 Monate. Investiert wurden dabei 13 Millionen Euro. Die neuen Büros haben eine Größe von 150 Quadratmeter bis 5.000 Quadratmeter.Der Standort ist voll vermietet.Myhive ist ... Diesen Artikel teilen

