Gigaset schließt einen Exklusivvertrag mit Unify Software and Solutions. Dabei geht es um den Bezug von Tischtelefonen. Unify wird demnach exklusiv bei Gigaset die nächste Endgeräte-Familie für Tischtelefone beziehen. Der Vertrag läuft über mindestens fünf Jahre ab Auslieferungsstart. Erste Produkte sollen 2022 an Unify ausgeliefert werden. Bei Gigaset rechnet man damit, mehr als 5 Millionen dieser Telefone an Unify sowie an ...