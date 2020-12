Tilray, Inc. und Hormosan unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zur Vermarktung von medizinischen Cannabisextrakten in Deutschland Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 02.12.2020, 20:49 | 70 | 0 | 0 02.12.2020, 20:49 | Tilray, Inc. („Tilray“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: TLRY), ein führendes Unternehmen bei Herstellung, Forschung und Vertrieb von medizinischem Cannabis, hat mit Hormosan eine Vereinbarung zur gemeinsamen Vermarktung seiner Vollspektrum-Cannabisextrakte in Deutschland ab 1. Januar 2021 getroffen. Hormosan ist auf Schmerztherapien und Neurologie spezialisiert gehört der Lupin Group an, einem internationalen Vertriebsunternehmen für innovative Medikamente und Generika. Hormosan wird Tilray bei seinen Marketing- und Vertriebsaktivitäten für Vollspektrum-Cannabisextrakte in Deutschland unterstützen. Diese strategische Partnerschaft kombiniert die fachlichen Kompetenzen von Tilray und Hormosan, um die Präsenz von Tilray auf dem deutschen Markt zu stärken. Im Oktober 2017 brachte Tilray seine Vollspektrum-Cannabisextrakte auf den Markt und erweiterte sein Produktangebot zuletzt im Mai 2020. Die Produktpalette umfasst einen Extrakt mit ausgewogenem Verhältnis von THC und CBD, einen Extrakt mit hohem CBD- und niedrigem THC-Gehalt sowie einen reinen THC-Vollspektrum-Extrakt. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften ist die Verwendung von Cannabis-Vollspektrum-Extrakten nicht auf eine bestimmte Indikation beschränkt, und der behandelnde Arzt kann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob eine Behandlung geeignet ist. Die Tilray-Extrakte werden bei chronischen Schmerzen, Spastizität, Schlafstörungen und einer Vielzahl anderer Indikationen verwendet. „Mit Hormosan haben wir einen Partner gefunden, der über eine überragende Expertise und exzellente Kontakte auf dem Gebiet der Schmerzbehandlung und Neurologie verfügt und so die Sichtbarkeit der Vollspektrum-Cannabisextrakte von Tilray künftig deutlich erhöhen wird“, so Sascha Mielcarek, Managing Director Europe bei Tilray. „Diese Kooperation verschafft Ärzten und Patienten einen noch leichteren Zugang zu unseren medizinischen Cannabisextrakten und unterstützt gleichzeitig unser Ziel, die Versorgung von Patienten mithilfe von medizinischem Cannabis zu verbessern.“ „Als einer der führenden Anbieter von Vollspektrum-Cannabisextrakten ist Tilray ein perfekter Partner für Hormosan. Im Rahmen der gemeinsamen Vermarktung von medizinischen Cannabisextrakten erweitern wir unsere Kompetenzen und unser therapeutisches Angebot auf dem Gebiet der Schmerzbehandlung und Neurologie“, kommentiert Anjan Selz, Managing Director, Hormosan. „Die Komplementarität von medizinischem Cannabis mit bestehenden Therapien bietet Ärzten und ihren Patienten vielversprechende Möglichkeiten.“ Über Tilray Tilray ist ein globaler Vorreiter im Bereich Forschung, Anbau, Produktion und Vertrieb von Cannabis und Cannabinoiden. Zurzeit versorgt das Unternehmen mehr als 25.000 Patienten und Konsumenten in 15 Ländern auf fünf Kontinenten. Nähere Informationen sind im Internet unter tilray.de erhältlich. Über Hormosan Die Hormosan Pharma GmbH wurde vor mehr als 50 Jahren in Deutschland gegründet und gehört seit 2008 zur internationalen Lupin Group. Mit innovativen und generischen Wirkstoffen unterstützt Hormosan die besten verfügbaren Behandlung in den Bereichen Neurologie, Schmerztherapie sowie sexuelle Gesundheit und HIV. Im Mittelpunkt stehen dabei die noch unerfüllten medizinischen Bedürfnisse der Patienten, die Verbesserung ihrer Lebensqualität sowie die Verfügbarkeit alternativer Behandlungsoptionen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.hormosan.de. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201202005905/de/ Tilray Registered -2- Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







