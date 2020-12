Onica, ein Unternehmen von Rackspace Technology, und PipeSearch, eine globale Lieferkettenplattform für die Rohrindustrie

SAN ANTONIO, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Onica, ein Unternehmen von RackspaceTechnology (NASDAQ: RXT), Premier Consulting Partner im Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) und geprüfter AWS-Managed-Service-Anbieter, gibt bekannt, dass es erweiterte Funktionen zur Datenmodernisierung und zum maschinellem Lernen für PipeSearch bereitstellt, ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das die globale Rohrindustrie vernetzt und unterstützt. Rackspace Technology unterstützt PipeSearch dabei, die Rohrindustrie mit einer modernen Lieferkettenlösung zu revolutionieren.



Die globale Lieferkette für die Rohrindustrie stützt sich auf Informationssilos in zahlreichen multinationalen Unternehmen. Selbst innerhalb eines Unternehmens werden Bestandsinformationen an verschiedenen Orten und in verschiedenen Formaten gespeichert. Um die Lage vor Ort zu jeder Zeit besser überblicken zu können, musste PipeSearch Bestandsdaten standardisieren und in verschiedenen Formaten und in großem Umfang integrieren. Um diese Lücke zu schließen, benötigte PipeSearch einen kompetenten, erfahrenen Partner, der die Anforderungen an das maschinelle Lernen versteht, die für eine innovative Lösung erforderlich sind.