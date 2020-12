Michael Weissman tritt ab 2021 die Nachfolge von Kerry Trainor als Chief Executive Officer von SoundCloud an

New York (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997872-1&h=5951

SoundCloud gab heute bekannt, dass President Michael Weissman mit Wirkung vom 1.

Januar 2021 die Nachfolge von Kerry Trainor als nächster Chief Executive Officer

des Unternehmens antreten wird. Weissman folgt auf den langjährigen Kollegen und

Partner Trainor, der weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats bleiben wird.



"Ich fühle mich geehrt, SoundCloud in Zukunft zu leiten", sagte Michael

Weissman, President von SoundCloud . "Das Unternehmen befindet sich in einem der

aufregendsten Momente seiner Geschichte, und ich freue mich darauf, mit dem Team

und dem Vorstand von SoundCloud zusammenzuarbeiten, um unsere einzigartige

Position in der Musikbranche zu nutzen und um neue Gelegenheiten zu ergreifen.

Kerry und ich arbeiten seit fast einem Jahrzehnt zusammen und ich möchte ihm

danken: Für seine Vision und Führung bei der Neupositionierung von SoundCloud,

um größeres Wachstum zu erzielen, und auch persönlich, für seine Kooperation,

Freundschaft und seine Unterstützung bei der Übergabe seiner

Verantwortlichkeiten an mich."







von SoundCloud entscheidend vorangetrieben. Er trat als Chief Operating Officer

in das Unternehmen ein und wurde 2019 zum President befördert. Er war maßgeblich

am Ausbau von SoundCloud beteiligt, da er der Hauptverantwortliche für einige

der wichtigsten strategischen Initiativen des Unternehmens war, darunter die

Bemühungen um Musiklizenzen, die US-Werbevertriebspartnerschaft mit Pandora und

die Übernahme und Integration des Repost Network, einem Dienstleister für

Musiker.



Kerry Trainor, der aktuelle Chief Executive Officer von SoundCloud , fügte

hinzu: "Als ich 2017 die Investorengruppe organisierte, die SoundCloud eine

Finanzspritze gegeben hat, war unser Ziel, die Zukunft zu sichern für eine der

weltweit ikonischen kulturellen Plattformen für Musiker, Hörer, das Team und die

Investoren. Es gibt nur eine SoundCloud in dieser Welt und die verdanken wir der

Vision unserer Gründer, Alex und Eric. Diese Plattform und das unglaubliche

internationale Team durch diese Jahre der Transformation zu leiten, war ein

immenses Privileg. Es ist eine große Freude, gemeinsam mit dem Vorstand von

SoundCloud meinen Partner und Freund Mike Weissman als meinen Nachfolger zu

benennen und zu bestätigen. Ich freue mich darauf, als Vorstandsmitglied



