TOJOY schafft neue Möglichkeiten im Rahmen des „Dual Circulation"-Wirtschaftskonzepts

Seine wachsende Präsenz hat es TOJOY ermöglicht, die Geschäfte auch während der Pandemie weiter anzukurbeln. Selbst als die COVID-19-Krise in China auf dem Höhepunkt war, veranstaltete TOJOY über dreißig Online-Veranstaltungen zur Beschleunigung der Geschäftsprozesse, an denen mehr als 300.000 Unternehmer teilnahmen, und ermöglichte so über 20.000 Kooperationsvereinbarungen.

Stärkung der Zusammenarbeit zur Förderung des nationalen und internationalen Wachstums

TOJOY hat sein internationales Geschäft auf die USA, Europa und Lateinamerika ausgeweitet. Trotz der anhaltenden Pandemie in anderen Teilen der Welt arbeitet TOJOY weiter an seinem weltweiten Vorstoß. Durch international ausgerichtete Kontakte und Veranstaltungen wächst TOJOY weltweit und bringt immer mehr Unternehmer und Firmen aus aller Welt auf die TOJOY-Plattform.

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie arbeitet TOJOY außerdem mit ausländischen Botschaften in China zusammen. Ge Jun, CEO von TOJOY Global, hat sich mit den Botschaften Indonesiens, Moldawiens und Montenegros, Armeniens, der Niederlande, Finnlands, Lettlands und Portugals getroffen, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu fördern. Einige der Dialoge wurden ausgewählt und als Spezialausgaben in der von Ge Jun moderierten Talkshow präsentiert, einem Online-Business-Dialogprogramm, in dem Ge seine Erfahrungen darüber teilt, wie Krisen während der Pandemie in Chancen umgewandelt werden können.