TOJOY schafft neue Möglichkeiten im Rahmen des "Dual Circulation"-Wirtschaftskonzepts

Peking (ots/PRNewswire) - In den letzten Jahren hat TOJOY das chinesische

Wirtschaftswachstum gefördert, indem die Ressourcen von Start-ups und

traditionellen Unternehmen gleichermaßen miteinander vernetzt wurden. Über seine

Plattform zur Beschleunigung der Geschäftsprozesse unterstützt TOJOY Unternehmen

dabei, auf die Ressourcen zuzugreifen, die sie für ein landesweites Wachstum

benötigen und mit denen sie ältere Geschäftsmodelle aktualisieren können, um

wettbewerbsfähiger zu werden.



TOJOY macht die Projekte seiner Kunden und Benutzer mittels Online- und

Offline-Veranstaltungen einem Netzwerk von über einer Million vermögenden

Unternehmern zugänglich.





Seine wachsende Präsenz hat es TOJOY ermöglicht, die Geschäfte auch während derPandemie weiter anzukurbeln. Selbst als die COVID-19-Krise in China auf demHöhepunkt war, veranstaltete TOJOY über dreißig Online-Veranstaltungen zurBeschleunigung der Geschäftsprozesse, an denen mehr als 300.000 Unternehmerteilnahmen, und ermöglichte so über 20.000 Kooperationsvereinbarungen.Stärkung der Zusammenarbeit zur Förderung des nationalen und internationalenWachstumsTOJOY hat sein internationales Geschäft auf die USA, Europa und Lateinamerikaausgeweitet. Trotz der anhaltenden Pandemie in anderen Teilen der Welt arbeitetTOJOY weiter an seinem weltweiten Vorstoß. Durch international ausgerichteteKontakte und Veranstaltungen wächst TOJOY weltweit und bringt immer mehrUnternehmer und Firmen aus aller Welt auf die TOJOY-Plattform.Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie arbeitet TOJOY außerdem mitausländischen Botschaften in China zusammen. Ge Jun, CEO von TOJOY Global, hatsich mit den Botschaften Indonesiens, Moldawiens und Montenegros, Armeniens, derNiederlande, Finnlands, Lettlands und Portugals getroffen, um diewirtschaftlichen Beziehungen zu fördern. Einige der Dialoge wurden ausgewähltund als Spezialausgaben in der von Ge Jun moderierten Talkshow präsentiert,einem Online-Business-Dialogprogramm, in dem Ge seine Erfahrungen darüber teilt,wie Krisen während der Pandemie in Chancen umgewandelt werden können.TOJOY hat außerdem eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert, und Ge Jun hatan verschiedenen Foren teilgenommen, die sich dem globalen Geschäftswachstumwährend der Pandemie widmen. Durch die Zusammenarbeit mit globalenWirtschaftsorganisationen und weltweiten Medien trägt TOJOY dazu bei, dasinternationale Wirtschaftswachstum sowie das Wachstum im Inland voranzutreibenund fördert damit Chinas Wirtschaftskonzept der zwei Kreisläufe ("DualCirculation").Ge spricht auf mexikanischem CANACINTRA-WebinarTOJOY war zudem gemeinsam mit dem High-Tech Investment Committee der InvestmentAssociation of China (IAC) Co-Gastgeber der 2. Global Unicorn Fair. Auf derVeranstaltung wurden zehn Projekte aus aller Welt vorgestellt, die eineZusammenarbeit zwischen großen ausländischen Unternehmen und führendenchinesischen Unternehmern ermöglichen. Diese Win-Win-Situationen tragen zurWachstumsförderung auf der ganzen Welt bei und unterstützen damit eindeutigChinas Wirtschaftskonzept der zwei Kreisläufe.Zu den hochkarätigen Projekten, die von TOJOY gefördert werden, gehört das auchHealthcare-Service-Unternehmen PACS Online. Das Unternehmen mit einem F&E-Sitzin Seattle und einem Betriebsteam in China entwickelt eine Reihe vonbranchenführenden digitalisierten medizinischen Bildgebungsgeräten. Die Produktevon PACS Online senken die Kosten für medizinische Daten sowie die Erfassung undÜbertragung von Bildern erheblich. Die Digitalisierung medizinischer Bildermacht es wesentlich einfacher, den Patienten ihre Untersuchungsergebnisse zurVerfügung zu stellen. Nach seinem Start auf der TOJOY-Plattform feierte dasProjekt einen durchschlagenden Erfolg. Die Produkte von PACS Online wurdeninzwischen von 424 Krankenhäusern in 18 chinesischen Provinzen übernommen.Inlandswachstum durch industrielle ModernisierungTOJOY setzt sich von Beginn an dafür ein, Chinas Inlandsnachfrage auszubauen undWachstumschancen sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalenMarkt auszumachen. Das Unternehmen dient als globale Plattform zur Förderung vonGeschäften, über die Projekte gefördert und vorangetrieben werden können, welchefür die neuen Wirtschafts- und Verbrauchstrends in China stehen. Im Rahmen der"Dual Circulation"-Politik wird TOJOY weiterhin inländischen und ausländischenUnternehmen dabei helfen, ihre Präsenz in China auszubauen, und traditionellenUnternehmen neue Kanäle für die Modernisierung bieten.Dank solcher Beiträge wird TOJOY wachsen und Unternehmen gemäß der "DualCirculation"-Richtlinie zu Wachstum verhelfen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346701/Ge_Shares_His_Views_During_Mexico_s_CANACINTRA_Webinar.jpgPressekontakt:Guoxiaoyu+86-18611740095guoxiaoyu@tojoy.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151027/4780485OTS: TOJOY SHARED HOLDING GROUP