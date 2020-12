IsoEnergy erhöht wegen starker Nachfrage garantierte Privatplatzierung mit Flow-Through-Aktien auf 4 Millionen Dollar

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, BC, 2. Dezember 2020 - IsoEnergy Ltd. (TSX.V: ISO) ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-investor-presentation-with ...) freut sich bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit seiner bereits zuvor angekündigten Privatplatzierungsfinanzierung im Rahmen eines garantierten Geschäfts (das "Angebot") mit Haywood Securities Inc. (der "Underwriter") eine Vereinbarung getroffen hat, um den Umfang des Angebots auf 2.702.703 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die "FT-Aktien") zu einem Preis von C$ 1,48 pro FT-Aktie (der "Emissionspreis") für einen Bruttogesamterlös von C$ 4.000.000 zu erhöhen. Die FT-Aktien qualifizieren sich als "Flow-through-Aktien" gemäß der Definition im Einkommenssteuergesetz (Kanada).

Die Bruttoeinnahmen, die das Unternehmen aus dem Verkauf der FT-Aktien erhält, werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet, bei denen es sich um "Flow-through-Miningausgaben" (wie solche Begriffe im kanadischen Einkommenssteuergesetz definiert sind) auf den Grundstücken des Unternehmens in Saskatchewan (die "berechtigten Ausgaben") handelt. Die anspruchsberechtigten Ausgaben werden den Zeichnern mit Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2020 im Gesamtbetrag von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe von FT-Aktien erzielten Bruttoeinnahmen erlassen.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2020 (das "Abschlussdatum") erfolgen und hängt von bestimmten Bedingungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Die FT-Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen an Einwohner aller Provinzen Kanadas und anderer Jurisdiktionen angeboten, die von der Gesellschaft und dem Konsortialführer vereinbart wurden.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist in Kanada, die vier Monate und einen Tag ab dem Ausgabedatum abläuft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Registrierung vor.