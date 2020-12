EQS Group-Ad-hoc: Arbonia AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Arbonia investiert weiter in die Digitalisierung des Fenstermarkts



03.12.2020

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Arbon, 3. Dezember 2020 - Die Arbonia übernimmt für ihre Division Fenster den noch ausstehenden Anteil von 65% des Unternehmens Webcom Management Holding GmbH (Webcom) mit mehreren Online-Plattformen für Bauelemente oder auch Fenster und Türen, unter anderem bew24-fenster.de. In 2017 beteiligte sich die Arbonia bereits zu 35% an dem Unternehmen. Im Frühjahr 2017 ging die Arbonia eine Partnerschaft und Minderheitsbeteiligung von 35% mit der Webcom ein mit der Absicht, diese zukünftig auszubauen und das Unternehmen vollständig in die Arbonia zu integrieren.



Mit der Akquisition der verbleibenden 65% sichert sich die Division Fenster nun weiteres Know-how in den Bereichen Digitalisierung, Softwareentwicklung und E-Commerce sowie ein etabliertes, in den letzten Jahren stark wachsendes, profitables Geschäftsmodel. Darüber hinaus erweitert die Arbonia Division Fenster ihr Vertriebsmodell und wird zu einem Multi Channel Anbieter.



Über die Onlineshops bew24-fenster.de , fensterdepot24.de und fenster-webshop.de werden seit 2011 in Deutschland bereits Kunststoff-Fenster unter anderem von der polnischen Dobroplast vertrieben. Zukünftig soll das online verfügbare Produktportfolio der Division Fenster erweitert werden. Darüber hinaus beabsichtigt die Division in den nächsten Jahren, weitere Webshops über den deutschen Markt hinaus zu lancieren.



Die Gründer und Geschäftsführer der Webcom, Sebastian Bauer und Michael Scharf, stehen der Arbonia mit ihrem technisch-digitalen Know-how sowie ihren Online-Vertriebskenntnissen weiterhin zur Verfügung.