---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__



Xlife Sciences AG: Erweiterung des Projektportfolios



Zwei neue Portfoliounternehmen bringen grosses Synergiepotential

Die Xlife Sciences AG erweitert das Projektportfolio mit den in Mainz ansässigen Firmen Panmabs GmbH und Xarma Life Science GmbH auf insgesamt 23 Projekte. Damit werden nach Aussage des Managements insbesondere bei der Behandlung verschiedener lebensbedrohlicher Krankheiten und der Bekämpfung von multiresistenten Bakterien signifikante Synergien innerhalb der verschiedenen Projektgesellschaften geschaffen.



Über die Panmabs GmbH

Die Panmabs GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Spezialist für die Behandlung von Krankheitsbildern zu werden, die durch die epidemische Ausbreitung lebensgefährlicher Erreger entstehen. So zum Beispiel die global in zunehmendem Masse vorhandenen multiresistenten Bakterien (sog. MRSA), welche auf konventionelle Antibiotika nicht ansprechen, oder auch andere infektiöse Bedrohungen. Gerade aufgrund der fehlenden oder schlechten Behandlungsmöglichkeiten solch resistenter Erreger sieht das Management von Xlife in diesem Bereich ein enormes Marktpotential. In diesem Zusammenhang wird die Panmabs verschiedene therapeutische antivirale und antibakterielle Arzneimittelkandidaten (monoklonale Antikörper (mAbs), Antikörper-Medikamentenkonjugate (ADCs) sowie kleine Moleküle) von externen Firmen und anderen Xlife-Portfoliounternehmen weiterentwickeln.

.

Über die Xarma Life Science GmbH

Die Xarma Life Science GmbH wird erstklassige funktionelle und modulare Arzneimittel (mAbs und ADCs) entwickeln. Diese zielen auf die Aktivierung komplexer Membranrezeptoren ab, um Kreislauf-, Immunsystem- und Krebserkrankungen, welche auf herkömmliche Therapiemethoden nicht oder nur ungenügend ansprechen, wirksam behandeln zu können. Innerhalb der genannten Bereiche wird die Xarma Life Science erhebliche Ressourcen für die Erforschung neuer Wege bei personalisierten Behandlungsoptionen für bisher noch nicht therapierbare Krankheiten aufwenden.



Über die Xlife Sciences AG

Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch



Auskünfte an Medienschaffende:

Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences AG, Tel. +41 44 385 84 60, oliver.baumann@xlifesciences.com



---------------------------------------------------------------------------

03.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Xlife Sciences AG

Klausstrasse 19

8008 Zürich

Schweiz

Telefon: 0041 44 385 84 60

E-Mail: info@xlifesciences.ch

Internet: www.xlifesciences.ch

ISIN: CH0461929603

WKN: A2PK6Z

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München

EQS News ID: 1152456



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1152456 03.12.2020



°