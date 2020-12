Daimler muss 30.000 Fahrzeuge mit dem Motor OM 607 zurückrufen, weil im Rahmen der Typprüfung die Emissionswerte nicht korrekt ermittelt wurden. Der Rückruf betrifft die Mercedes A- und B-Klasse und den CLA.

Emissionswerte fehlerhaft ermittelt

Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) gibt an, dass Fahrzeuge mit dem Motor OM 607 betroffen sind, die zwischen März 2012 und April 2015 gebaut wurden. Offenbar ist der Prüfstandslüfter in den Autos nicht korrekt aufgestellt worden, deshalb seien die Temperaturen zu hoch gewesen. „In der Folge konnten die Emissionswerte in der Typprüfung nicht korrekt ermittelt werden“, so das BMVI zu den fehlerhaften Messungen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) fordert Daimler jetzt auf, diese „Abweichung in der Produktion“ zu beseitigen. Laut Daimler handelt es sich bei dem geplanten Rückruf aber nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung. „Wir haben das KBA proaktiv über die Ursache des Fehlers informiert“, so der Autokonzern. Bisher hat Daimler seine Kunden nicht über den Messfehler und den Rückruf informiert.

Der Mercedes-Benz-Motor OM 607 ist der erste Dieselmotor, den die Daimler AG in Kooperation mit Renault hergestellt hat. Er wird sowohl in der A- und B-Klasse als auch im Citan verbaut. Straßentests der Deutschen Umwelthilfe haben ergeben, dass der Vierzylinder-Reihenmotor durchschnittlich 1039 Milligramm Stickoxide (NOx) pro Kilometer ausstößt und damit den zulässigen Stickoxidgrenzwert um das 13-fache übersteigt.

