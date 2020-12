Thales revolutioniert Prüfung von Identitätsnachweisen durch doppelseitigen ID-Scanner

Thales stellt das weltweit einzige doppelseitige Ausweislesegerät vor, das Identitätsnachweise und Führerscheine in weniger als vier Sekunden in der Cloud1 verifizieren kann. Das Design des intelligenten ID-Scanners beschleunigt den Prozess und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit sowie Kostenvorteile für den Betreiber. Es vereinfacht den Prozess der Ausweisüberprüfung und ermöglicht kontaktlose Kontrollen zur Reduzierung des Covid-19-Infektionsrisikos.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201202005017/de/