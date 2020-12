Noram verdoppelt Bohrarbeiten in Konzessionsgebiet Zeus und freut sich auf ausstehende Ergebnisse

Vancouver (British Columbia), 3. Dezember 2020. Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTCQB: NRVTF) („Noram“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrungen nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA mit zwei Bohrgeräten und zwei Crews fortgesetzt hat. Das Bohrgerät LF-70 ist im Begriff, das Bohrloch CVZ-62 abzuschließen, und die zweite Crew hat mit einem Longyear 44 mit Bohrloch CVZ-63 begonnen (Standort A, wie bereits zuvor in der Pressemitteilung mit dem Titel Noram Receives Permits for Zeus Fall Phase V Drill Campaign and Commences Drilling vom 10. November 2020 gemeldet). Das Unternehmen beabsichtigt, alle zwölf Bohrlöcher in diesem Monat abzuschließen. Darüber hinaus stand das Unternehmen in Kontakt mit dem Bureau of Land Management und rechnet in Kürze mit der Erweiterung der Genehmigung für alle zwölf Bohrlöcher.