FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor Weihnachten dürfte es im SDax zahlreiche Wechsel geben. Insgesamt könnte es Index-Experten zufolge zum 21. Dezember bis zu acht Absteiger aus dem Nebenwerte-Index geben. Ein Austausch nimmt die Deutsche Börse aber nur vor, wenn es geeignete Aufstiegskandidaten gibt. Das sieht dieses Mal recht gut aus. Die Corona-Pandemie hat zwar die Börsen insgesamt schwer getroffen, doch es gibt auch Krisengewinner. Der Online-Handel sowie das Geschäft rund um die Virusbekämpfung boomt und so klopfen von dieser Seite her einige Unternehmen an die Eingangspforte des Nebenwerte-Index.

Die Deutsche Börse überprüft den SDax an diesem Donnerstag, 3. Dezember, und gibt etwaige Änderungen am Abend nach Börsenschluss bekannt. Die Umsetzung erfolgt dann rund drei Wochen später.