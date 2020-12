Anlegerverlag TUI: Staatshilfen treiben den Kurs in die Höhe! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.12.2020, 08:48 | 95 | 0 | 0 03.12.2020, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bundesregierung hat, mal wieder, den Reisekonzern TUI gerettet. Mittlerweile ist es das dritte Milliardenpaket, was der Hannoveraner Konzern von der Bundesregierung erhält. Diesmal beläuft sich das Gesamtpaket auf 1,8 Milliarden Euro und der Staat hält mittlerweile satte 25 Prozent am Unternehmen. Bei TUI erwartet und erhofft man sich nun eine Trendwende, um die Krise endlich zu überstehen! Anleger-Tipp: Wie wird es für TUI weitergehen? Die Zeichen stehen wieder gut und der Aufwind könnte erst einmal anhalten. Hier sehen Sie unsere detaillierte Analyse, mit einem Klick abrufbar. TUI wird also wieder mal durch deutsche Staatshilfen vor der Pleite gesichert. Der Weltmarktführer der Tourismusbranche hat nun neuen Mut geschöpft und geht auf dem Aktienmarkt wieder steil bergauf. Stellt sich nur die Frage, ob das ein nachhaltiger Kursanstieg ist oder bald wieder alles in sich zusammenbricht. Die Urlaubssituation bleibt coronabedingt weiter schwierig zu beurteilen. Die Coronakrise könnte dem Touristikkonzern im weiteren Verlauf noch das Genick brechen. Wird man sich bald endlich aus der prekären Situation befreien können? Das hat man sich mit den erneuten Staatshilfen natürlich erhofft und will nun nach vorne schauen. Das gelingt heute bereits ganz gut, denn der Kurs geht mit 0,64 Prozent Zuwachs steil nach oben. Der Kurswert erhöht sich somit um 0,034 Euro auf 5,384 Euro! Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.



