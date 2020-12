Versus Systems wird als Partner von Sparx Technology für Belohnungen während der TV-Live-Events sorgen

LOS ANGELES, KALIFORNIEN - 3. Dezember 2020 - Versus Systems Inc. („Versus“) (CSE:VS) (OTCQB:VRSSF) (FRANKFURT:BMVA) hat heute mit der Firma Sparx Technology Inc. („Sparx“) eine Vereinbarung zur Gründung einer mehrjährigen strategischen Allianz (die „Vereinbarung“) zur Einbindung der patentierten Real-World-Preisvergabeplattform von Versus in die „Sparx Participation Platform“ unterzeichnet. Die Sparx-Plattform ist ein sogenanntes „Second-Screen-Engagement-Tool“, das von internationalen Marken, Eventveranstaltern und Teams der NFL, der NBA, der NHL und der MLB etc. verwendet wird. Sie wird außerdem von Netzwerken und TV-Sendern wie NBC, ABC, Disney und CNN genutzt.

Sparx will mit Hilfe des patentierten Belohnungs- und Engagement-Systems von Versus Zuschauer und Fans dazu anregen, sich vor oder während der Live-Events entweder zu Hause oder am Veranstaltungsort an Prognose-, Polling- und Quizspielen zu beteiligen. Die Vereinbarung sieht außerdem die gemeinsame Entwicklung von Tools für Reality-TV, Preisverleihungen und Live-Streaming-Events vor. Sparx war bei der US-Präsidentschaftswahl, den Academy Awards, Big Brother Australia, Miss Universe Pageant und vielen anderen Großveranstaltungen aktiv beteiligt.

Die beiden Unternehmen planen die Markteinführung ihrer gemeinsam entwickelten Produkte Anfang des Jahres 2021.

Über Sparx, Inc.

Sparx ist der Weltmarktführer auf dem Gebiet des „Real-Time-Audience-Engagements“. Die Plattform der Firma sorgt bei den Fans während Live-Events oder aufgezeichneten Sendungen und Veranstaltungen mit Prognosespielen, Quizspielen, Votings und Umfragen für Unterhaltung.

Sparx kann auf eine Zusammenarbeit mit NBC & NBC Sports, ABC, ESPN, The Disney Channel, The Academy Awards, NESN Sports, Jacksonville Jaguars, Big Brother Australia, Club Atlético Boca Juniors in Argentinien und vielen anderen Großveranstaltern verweisen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alan Thorgeirson, Chief Executive Officer

Tel: 403-471-3503

E-Mail: al@sparxtechnology.com

Über Versus Systems

Versus Systems hat ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels und in Apps auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen zahlen, um Produkte im Spiel zu platzieren, und die Spieler konkurrieren um diese Preise.