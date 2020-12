ADVA und 6WIND liefern komplette uCPE-Lösung mit leistungsfähigem Routing

ADVA (FWB: ADV) kündigte heute eine Partnerschaft mit 6WIND an, um gemeinsam eine leistungsstarke und schlanke uCPE-Lösung anzubieten. ADVAs Ensemble Connector in Kombination mit der 6WIND-Routing-Technologie bieten Netzbetreibern und Unternehmen eine komplette Plattform für den universellen Netzabschluss (universal Customer Premise Equipment, uCPE). Jetzt können Kunden eine umfassende Lösung für den Netzanschluss einsetzen, die für die Edge-Cloud-Architektur optimiert ist und sowohl effizient als auch zukunftssicher skaliert werden kann. Die gemeinsame Lösung wurde bereits von WiTCOM für das Netz in Deutschland ausgewählt, um die Edge-Cloud-Initiative des Netzbetreibers für die intelligente Stadt (Smart City) mit Diensten wie IoT, Verkehrssteuerung und Überwachung voranzutreiben.

„Wir schließen uns mit ADVA zusammen, um unsere branchenführende Position mit uCPE-Lösungen auszubauen. Die Partnerschaft erweitert unser aktuelles uCPE-Portfolio um Anwendungen für die Bereitstellung kompletter, durchgängiger Netz- und Hosting-Lösungen“, sagte Julien Dahan, CEO von 6WIND. „Mit der Einbindung unseres leistungsstarken, benutzerfreundlichen Software-Routers verfügt der Ensemble Connector von ADVA jetzt über anspruchsvolle Routing-Funktionen, einschließlich verschiedener Routing-Protokolle, Layer-2-Kapselung, IP-Vernetzungen, Hochverfügbarkeit, Sicherheit und QoS-Optionen. Unsere Security Gateway-Lösung der nächsten Generation ermöglichen sichere VPNs auf White-Box-Servern. Im Vergleich mit heute üblichen Hardware-Systemen sind auch die Kosten sehr interessant.“