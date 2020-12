Wipro versorgt Verifone Inc. mit agilen technischen Kundendienstleistungen

„Das Kaufverhalten hat sich durch die Pandemie verändert, und die Zahlungsverkehrsbranche befindet sich in einem Umbruch, der durch die bargeldlose Wirtschaft und kontaktlose Zahlungen beschleunigt wird. Wir freuen uns darauf, Verifone bei der Bewältigung dieses Aufwärtstrends zu unterstützen und durch unsere umfassende Fachkompetenz in Bezug auf Cloud-Engineering-Angebote einen Mehrwert zu schaffen“, sagte Harmeet Chauhan, Senior Vice President des Bereichs Engineering and R&D Services von Wipro Limited.

„Das Komplettangebot an erstklassigen Hardware-, Software- und Servicelösungen von Verifone revolutioniert die Kassenerfahrung weltweit“, sagte Bruce Gureck, Executive Vice President des Bereichs Global Product and Engineering von Verifone. „Die Dienstleistungen von Wipro werden unsere hausinternen Talente, Tools und Fachkompetenzen ergänzen und sicherstellen, dass wir das zuverlässigste, sicherste und innovativste Zahlungsunternehmen bleiben, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung einer flexiblen, allumfassenden Lösung für den kanalübergreifenden Handel.“

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führender internationaler Serviceanbieter für Informationstechnologien, Beratung und Geschäftsprozesse. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 180.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.