RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 35 / 2020) mit der ECOSOIL Holding GmbH

Stuttgart, Deutschland 3. Dezember 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der ECOSOIL Holding GmbH bekannt.

ECOSOIL ist ein Komplettanbieter in der Flächensanierung und ansässig im nordrhein-westfälischen Bochum sowie im brandenburgischen Senftenberg. Als eines der führenden Unternehmen im Erdbau mit dem Schwerpunkt Umwelt saniert ECOSOIL Flächen, ist im Hochwasserschutz tätig und führt außerdem alle Leistungen rund um den Deponiebetrieb aus. Diese baunahen Leistungen verbindet das Unternehmen mit der fachgerechten Entsorgung und Verwertung der anfallenden Materialien.

Dr. Hans-Hermann Hüttemann, Geschäftsführer der ECOSOIL Holding GmbH: "Wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Einsatz der iTWO-Plattform unsere relevanten Unternehmensprozesse immens optimieren werden. Unsere Mitarbeiter beginnen mit der Kalkulation der Projekte in iTWO - später werden weitere Prozesse digitalisiert, wie die Beschaffung und der Einkauf von Materialien oder die detailreiche Auswertung unserer Projekte. Überzeugt hat uns außerdem die umfassende Funktionalität der Module für den Finance- und HR-Bereich sowie die Baustellen-App, die das gesamte Baustellengeschehen direkt auf das mobile Endgerät bringt. In der RIB haben wir einen starken zukunftsweisenden Partner gefunden, mit dem wir die Digitalisierung in unserem Hause essenziell vorantreiben werden."

Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Mit diesem Vertragsabschluss unterstreichen wir erneut, dass unsere Lösung ein gesetzter Standard in allen Sparten der Bauindustrie darstellt. Wir freuen uns darauf, das Team rund um ECOSOIL bei seiner digitalen Transformation begleiten zu können und stellen mit iTWO eine Plattform zur Verfügung, die auch den Anforderungen eines zukunftsorientierten Erdbauunternehmens optimal gerecht wird und dessen Arbeitsabläufe bestens abbildet."