European Diversified Infrastructure Fund III: First Sentiers größte Fundraising-Serie Gastautor: Simon Weiler | 03.12.2020, 10:09 | 59 | 0 | 0 03.12.2020, 10:09 | 60 Prozent der Zusagen stammen von Investoren, die bereits in die Vorgängerfonds von EDIF III (EDIF I & II) investiert sind. Mehr als 80 Prozent der EDIF III-Investoren sind europäische institutionelle Anleger, weitere Zusagen kommen von asiatischen, australischen und nordamerikanischen institutionellen Anlegern. Der EDIF III beabsichtigt, seine Zielgröße von 3,5 Milliarden Euro über eine begrenzte Anzahl von Fundraising-Serien zu erreichen. Die Kapitalbeschaffung in Serien soll die Investitionsdisziplin und einen zügigen Kapitaleinsatz garantieren. Der Fonds wird die erfolgreichen Anlagestrategien des EDIF I & II umsetzen und auf mittelgroße, nachhaltige, etablierte und wirtschaftliche Infrastrukturanlagen in den europäischen Energie-, Transport- und Versorgungssektoren abzielen. Die kürzlich angekündigte Übernahme von Multifuel Energy von SSE wird die erste Investition des EDIF III sein. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer