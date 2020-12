Grande West präsentiert bei 13. jährlicher Konferenz LD Micro Main Event

Vancouver (British Columbia), 3. Dezember 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FRA: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich bekannt zu geben, dass es am Montag, dem 14. Dezember, um 9:20 Uhr (PST) bzw. 12:20 Uhr (EST), bei der 13. jährlichen Investorenkonferenz LD Micro Main Event präsentieren wird. CEO William Trainer wird live vor einem virtuellen Publikum präsentieren.