BRÜSSEL, 3. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Ab dem 1. Januar 2021 müssen Lastkraftwagen mit einer höchstzulässigen Masse (HzM) von mehr als 3,5 Tonnen und Anhängerfahrzeuge der Kategorie N1 mit Karosseriecode BC Maut zahlen, wenn sie in Belgien mit einem V-Berufsnummernschild, einem Z-Händlernummernschild oder einem UA-Nationalen-Nummernschild unterwegs sind. Auf dem öffentlichen Straßen- und Wegenetz müssen diese Fahrzeuge ihre On Board Unit (OBU) eingeschaltet haben. Lkw und Anhängerfahrzeuge mit einem Y-Probefahrtnummernschild fallen, sofern sie bestimmte Sonderbedingungen einhalten, nicht unter die Mautpflicht.

Am 1. Januar tritt die abgeänderte Gesetzgebung über die belgischen so genannten grünen Handelsnummernschilder in Kraft. Der Gesetzgeber führt vier neue Nummernschilder ein, die die heutigen ZZ-Probefahrtnummernschilder und Z-Handelsnummernschilder ersetzen: ein Berufsnummernschild, ein Händlernummernschild, ein Probefahrtnummernschild und ein Nationales Nummernschild. Die vier Nummernschilder sind an ihrem weißen Hintergrund und der moosgrünen Buchstaben- und Ziffernkombination erkennbar.