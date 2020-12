RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS Nachrichtenquelle: globenewswire | 03.12.2020, 10:10 | 55 | 0 | 0 03.12.2020, 10:10 | RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS Auction date 2020-12-03 Loan 1590 Coupon 1.00 % ISIN-code SE0012676690 Maturity 2025-09-03

Tendered volume, SEK mln 1,200 +/- 600

Volume offered, SEK mln 5,500 Volume bought, SEK mln 1,200 Number of bids 14 Number of accepted bids 5 Average yield 0.103 % Lowest accepted yield 0.102 % Highest yield 0.104 % % accepted at lowest yield 55.17

Auction date 2020-12-03 Loan 194 Coupon 1.00 % ISIN-code SE0012142206 Maturity 2024-09-18

Tendered volume, SEK mln 1,000 +/- 500

Volume offered, SEK mln 5,000 Volume bought, SEK mln 1,000 Number of bids 10 Number of accepted bids 4 Average yield 0.049 % Lowest accepted yield 0.048 % Highest yield 0.051 % % accepted at lowest yield 20.00

Auction date 2020-12-03 Loan 5535 Coupon 1.00 % ISIN-code SE0013358413 Maturity 2025-09-17

Tendered volume, SEK mln 1,000 +/- 500

Volume offered, SEK mln 4,000 Volume bought, SEK mln 1,000 Number of bids 9 Number of accepted bids 1 Average yield 0.107 % Lowest accepted yield 0.107 % Highest yield 0.107 % % accepted at lowest yield 100.00



