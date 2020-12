Asiatische Aktien: Jenseits der Unsicherheiten

Diejenigen von uns, die ein Ende der Krise und einen Neustart im kommenden Jahr herbeigesehnt hatten, könnten enttäuscht werden, weil sich die Unsicherheiten 2021 fortsetzen werden.

So wird Covid-19 uns noch viele Monate in Atem halten und dunkle Wolken werden weiterhin ihre Schatten auf die Weltwirtschaft werfen und ihr Wachstum bremsen. Die US-Präsidentschaftswahl hat einen Sieger hervorgebracht – Joe Biden. Aber Präsident Donald Trump stellt die Rechtmäßigkeit der Wahl in Frage, ohne Beweise dafür zu liefern. Seine langwährende Weigerung, die Wahlniederlage anzuerkennen, hat einen reibungslosen Machtwechsel erschwert.