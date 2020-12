APA ots news: OMV und VERBUND nehmen die größte Flächen-Photovoltaikanlage in Österreich in Betrieb - BILD

Wien (APA-ots) -



* Nach nur fünf Monaten Bauzeit ist die größte heimische Flächen-Photovoltaikanlage in Betrieb gegangen und nun findet der mehrwöchige Probebetrieb statt

* Einsparung von rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr

* Teil des OMV Eigenstromverbrauchs wird mittels Solarenergie klimafreundlich erzeugt



Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, und VERBUND, größtes österreichisches Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa, haben die größte Flächen-Photovoltaikanlage in Österreich in Betrieb genommen und nun findet der mehrwöchige Probebetrieb statt. Der Baustart der Anlage fand am 8. Juli 2020 im Beisein von Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen & Tourismus, Stellvertreter der Landeshauptfrau Stephan Pernkopf in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Rainer Seele,

Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV, Johann Pleininger, Vorstandsmitglied Upstream und stellvertretender

Vorstandsvorsitzender der OMV sowie VERBUND-Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Anzengruber und dem Stv. Vorstandsvorsitzenden Michael Strugl auf dem OMV Areal in Schönkirchen-Reyersdorf statt. Nach nur fünf Monaten Bauzeit geht die Anlage in Betrieb.



Auf einer OMV eignen Gesamtfläche von 13,3 Hektar (133.200m²) in Schönkirchen/Niederösterreich geht nun die größte heimische Flächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 11,4 MWp in Betrieb. In der 1. Ausbaustufe erzeugen gesamt 34.600 verbaute PV-Module in einer Ost-West Ausrichtung 10,96 GWh Sonnenstrom, was in etwa dem Jahresstromverbrauch von 3.400 Haushalten entspricht und umgerechnet rund 8.000 Tonnen CO2 spart. Trotz Corona-bedingter Liefereinschränkungen wurden die Baufortschritte planmäßig eingehalten und in der Endausbaustufe wird die Anlage bis Ende 2021 um weitere 10.400 PV-Module ergänzt. Damit steigt die Gesamtleistung auf 14,85 MWp bei einer Erzeugung von 14,25 GWh, was dem Jahresstromverbrauch von 4.400 Haushalten entspricht und zusätzlich 2.400 Tonnen CO2 pro Jahr einspart.