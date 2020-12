Die neue Alfa Romeo Giulia GTA aus der Sicht der Menschen hinter dem Projekt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Im Video sprechen die Hauptakteure des Projektes Alfa

Romeo Giulia GTA vom Comeback einer Ikone. Die Dokumentation ist eine Hommage an

italienische Kultur und Leistung, an italienisches Design sowie das technische

Know-how, das hinter der 397 kW (540 PS) starken High-Performance-Limousine

steckt. Sie kann hier

(https://www.youtube.com/watch?v=QihPC4gO3Rs&feature=youtu.be) angesehen werden.



Am Ende des Jahres 2020, in dem Alfa Romeo seinen 110. Geburtstag feierte,

verraten Arnaud Leclerc, Head of Alfa Romeo EMEA, Klaus Busse, Head of Design

EMEA und Fabio Migliavacca, Head of Product Marketing EMEA, Hintergründe zum

Projekt Alfa Romeo Giulia GTA. Die viertürige High-Performance-Limousine ist das

leistungsstärkste Serienfahrzeug in der Historie von Alfa Romeo, ein

Supersportwagen für Straße und Rennstrecke. Mit einer Leistung von 397 kW (540

PS) ist die Alfa Romeo Giulia GTA ein Geschenk, das die Marke jedem Fan von Alfa

Romeo und jedem Liebhaber des Automobils im Allgemeinen macht.







Verlauf des Projektes durchlebt haben. Sie blicken zurück auf Entwicklung,

Design und Produktion, auf die Zeitspanne von den ersten Skizzen bis zur

Markteinführung. Für sie ist die Alfa Romeo Giulia GTA eine echte Marken-Ikone,

ein Symbol italienischer Kultur und Leistung, italienischen Designs und

technischen Know-hows.



Die beiden Modellversionen GTA und GTAm - das "m" steht für modifiziert - werden

zusammen nur 500 Mal gebaut. Auch in diesem Detail ist die Alfa Romeo Giulia GTA

eine Hommage an eines der symbolträchtigsten Fahrzeuge in der Historie der

Marke: die Giulia GTA von 1965. Die drei legendären Buchstaben GTA stehen dabei

für den italienischen Begriff "Gran Turismo Alleggerita", wörtlich übersetzt

eine "Reiselimousine in Leichtbauweise". Die historische Giulia GTA wurde damals

von der Alfa Romeo Rennsportabteilung Autodelta auf Basis des Serienmodells

Giulia Sprint GT - in Deutschland besser bekannt als "Bertone" - entwickelt und

feierte weltweit Erfolge im Motorsport.



Die Alfa Romeo Giulia GTA des Jahres 2020 profitiert von der langjährigen

Partnerschaft von Alfa Romeo mit der Sauber Group AG und nutzt das Know-how

ihrer Abteilungen Engineering und Aerodynamik. Das Schweizer Unternehmen schaut

auf 50 Jahre Erfahrung im Motorsport zurück, davon 27 Jahre in der Formel 1.

Damit verfügt Sauber über unschätzbares Wissen bei Konstruktion und Fertigung

von Komponenten aus Kohlefaser sowie über fundierte Erfahrungen in der

Aerodynamik.



Sauber ist eines der wenigen Formel-1-Teams, das über einen eigenen Windkanal

verfügt. Die im schweizerischen Hinwil stehende Anlage gehört zu den

leistungsfähigsten in Europa und ist mit modernster Technologie ausgestattet.

Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Sauber liegen für Alfa Romeo in der

schnellen Fertigung von Prototypen und schließlich der Serienproduktion dieser

Bauteile. Die neuen Aerodynamik-Komponenten der Modelle Alfa Romeo Giulia GTA

und Alfa Romeo Giulia GTAm werden bei Sauber aus Kohlefaser gefertigt. Zu ihnen

zählen der vordere Stoßfänger, die Seitenschweller, der Diffusor, der

Heckspoiler der Alfa Romeo Giulia GTA und der große Heckflügel der Alfa Romeo

Giulia GTAm. Die Aerodynamik der Alfa Romeo Giulia GTAm kann durch die manuellen

Verstellmöglichkeiten für Frontsplitter und Heckflügel an die spezifischen

Anforderungen unterschiedlicher Fahrer angepasst werden.



Das Ergebnis ist ein atemberaubendes Automobil, sowohl in ästhetischer Hinsicht

als auch in Bezug auf die Leistung. Der Motor der beiden Sondermodelle ist ein

V6-Biturbo-Benziner mit 2,9 Litern Hubraum, der nahezu komplett aus

gefertigt wird. Mit einer Leistung von 397 kW (540 PS) ermöglicht er mit

eingeschalteter Launch-Control eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,6

Sekunden.



Verbrauchswerte Alfa Romeo Giulia



GTA 2.9 V6 Bi-Turbo 397 kW (540 PS) AT8 11,7 l/100 km* 271 g/km*



GTAm 2.9 V6 Bi-Turbo 397 kW (540 PS) AT8 11,8 l/100 km* 274 g/km*



* Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission

kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und

zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können

dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den

Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen

Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist.



Pressekontakt:



Anne Wollek

Tel: +49 69 66988-450

E-Mail: mailto:anne.wollek@fcagroup.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54774/4780562

OTS: Alfa Romeo





Im Video vermitteln Leclerc, Busse und Migliavacca die Emotionen, die sie imVerlauf des Projektes durchlebt haben. Sie blicken zurück auf Entwicklung,Design und Produktion, auf die Zeitspanne von den ersten Skizzen bis zurMarkteinführung. Für sie ist die Alfa Romeo Giulia GTA eine echte Marken-Ikone,ein Symbol italienischer Kultur und Leistung, italienischen Designs undtechnischen Know-hows.Die beiden Modellversionen GTA und GTAm - das "m" steht für modifiziert - werdenzusammen nur 500 Mal gebaut. Auch in diesem Detail ist die Alfa Romeo Giulia GTAeine Hommage an eines der symbolträchtigsten Fahrzeuge in der Historie derMarke: die Giulia GTA von 1965. Die drei legendären Buchstaben GTA stehen dabeifür den italienischen Begriff "Gran Turismo Alleggerita", wörtlich übersetzteine "Reiselimousine in Leichtbauweise". Die historische Giulia GTA wurde damalsvon der Alfa Romeo Rennsportabteilung Autodelta auf Basis des SerienmodellsGiulia Sprint GT - in Deutschland besser bekannt als "Bertone" - entwickelt undfeierte weltweit Erfolge im Motorsport.Die Alfa Romeo Giulia GTA des Jahres 2020 profitiert von der langjährigenPartnerschaft von Alfa Romeo mit der Sauber Group AG und nutzt das Know-howihrer Abteilungen Engineering und Aerodynamik. Das Schweizer Unternehmen schautauf 50 Jahre Erfahrung im Motorsport zurück, davon 27 Jahre in der Formel 1.Damit verfügt Sauber über unschätzbares Wissen bei Konstruktion und Fertigungvon Komponenten aus Kohlefaser sowie über fundierte Erfahrungen in derAerodynamik.Sauber ist eines der wenigen Formel-1-Teams, das über einen eigenen Windkanalverfügt. Die im schweizerischen Hinwil stehende Anlage gehört zu denleistungsfähigsten in Europa und ist mit modernster Technologie ausgestattet.Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Sauber liegen für Alfa Romeo in derschnellen Fertigung von Prototypen und schließlich der Serienproduktion dieserBauteile. Die neuen Aerodynamik-Komponenten der Modelle Alfa Romeo Giulia GTAund Alfa Romeo Giulia GTAm werden bei Sauber aus Kohlefaser gefertigt. Zu ihnenzählen der vordere Stoßfänger, die Seitenschweller, der Diffusor, derHeckspoiler der Alfa Romeo Giulia GTA und der große Heckflügel der Alfa RomeoGiulia GTAm. Die Aerodynamik der Alfa Romeo Giulia GTAm kann durch die manuellenVerstellmöglichkeiten für Frontsplitter und Heckflügel an die spezifischenAnforderungen unterschiedlicher Fahrer angepasst werden.Das Ergebnis ist ein atemberaubendes Automobil, sowohl in ästhetischer Hinsichtals auch in Bezug auf die Leistung. Der Motor der beiden Sondermodelle ist einV6-Biturbo-Benziner mit 2,9 Litern Hubraum, der nahezu komplett aus Aluminium gefertigt wird. Mit einer Leistung von 397 kW (540 PS) ermöglicht er miteingeschalteter Launch-Control eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,6Sekunden.Verbrauchswerte Alfa Romeo GiuliaGTA 2.9 V6 Bi-Turbo 397 kW (540 PS) AT8 11,7 l/100 km* 271 g/km*GTAm 2.9 V6 Bi-Turbo 397 kW (540 PS) AT8 11,8 l/100 km* 274 g/km** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emissionkombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch undzu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen könnendem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist.Pressekontakt:Anne WollekTel: +49 69 66988-450E-Mail: mailto:anne.wollek@fcagroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54774/4780562OTS: Alfa Romeo