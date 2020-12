Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Velodyne Lidars Velabit gewinnt den prestigeträchtigen Best of What's New Award von Popular Science Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) gab heute bekannt, dass sein Velabit-Lidar-Sensor von der Zeitschrift Popular Science zum Gewinner der Best of What's New Award gekürt wurde. Der Velabit, der kleinste Sensor von Velodyne, bringt neue Ebenen der …