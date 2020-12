Wien (APA-ots) -



* Eigenes 5G Netz für Peak Vienna (vormals Floridotower) ermöglicht.

zukunftssichere Datenübertragung mit über 1 Gigabit/Sekunde. * Von den Büros bis tief ins Gebäudeinnere.

* Hochmoderne Breitbandanbindung mit 5G Minizellen (Qcells) auf 36.000 Quadratmetern.



Österreichs erster Büro-Tower mit eigenem 5G Campus Netz steht in Wien Floridsdorf. Mit dem Peak Vienna, dem früheren Floridotower, hat Drei das erste Bürogebäude des Landes für die flächendeckende Indoor-Coverage vollständig bis in die die innersten Bereiche mit 5G-Minizellen, sogenannte Qcells, ausgestattet. Insgesamt 36.000 m2 Bürofläche samt Innenhof Aufzügen und Tiefgarage versorgt Drei im aktuellen Ausbaustand auf diese Weise mit gemessenen

Rekord-Übertragungsraten am Handy von mehr als 1 Gigabit/Sekunde - schneller als herkömmliche Büro-Netze und mehrfach so schnell wie gängige WLAN-Netzwerke.