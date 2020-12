"Als die Pandemie viele Länder zum Lockdown zwang, waren sehr viele Unternehmen wie in Schockstarre. Die Manager zögerten, Entscheidungen zu treffen. Investitionen, die ursprünglich für die erste Jahreshälfte geplant waren, wurden verschoben", sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. Er fährt fort: "Wir haben zwar schon seit Beginn unseres Geschäftsjahres ein steigendes Interesse an unseren Leistungen verzeichnet. Seit August können wir aber von einem deutlichen Nachfrageschub sprechen: Die Unternehmen sehen sich zunehmend zum Handeln gezwungen und erkennen, wie wichtig es ist, ihre Daten gut strukturiert und exakt zu halten, um sie effektiv zu nutzen und zu teilen. Sie investieren daher massiv in ihre Stammdatenverwaltung. Infolgedessen haben unsere Verkäufe im zweiten Quartal, von August bis Oktober, trotz der Pandemie einen Rekord gebrochen. Mit einem Umsatz von 112 Millionen DKK war es das beste Quartal in der Geschichte von Stibo Systems, wobei 37 Prozent unserer Neukunden aus der Industrie kamen. Innerhalb der Branche wächst das Bewusstsein dafür, wie viel besser Industrieunternehmen wie Carl Zeiss oder Saint-Gobain nahtlos mit Dienstleistern, Lieferanten, ihren Kunden und Dritten zusammenarbeiten können, wenn sie eine passende MDM-Lösung installiert haben."

