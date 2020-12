Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Zippo feiert den Team-Neustart mit Top-Tipps für

aufstrebende E-Sport-Stars



Die ikonische amerikanische Lifestyle-Brand Zippo feiert ihre Partnerschaft mit

dem OpTic Chicago Team (ehemals Chicago Huntsmen). Während das Training für die

nächste Call of Duty League-Saison beginnt, teilt das Team seine top

Gameplay-Verbesserungstipps. Das Team, Seth "Scump" Abner, Mathew "FormaL"

Piper, Dylan "Envoy" Hannon und Brandon "Dashy" Otell, haben sich zusammengetan,

um ihre Top-Tipps für angehende Spieler zusammenzutragen, die den Sprung in die

Welt des professionellen Gaming wagen möchten.



Beginne mit dem Streaming: Üben und Ausprobieren sind der Schlüssel zum Erfolg

und YouTube ist für den Anfang der beste Ort hierfür. Stelle Dir eine für Dich

persönlich erschwingliche Streaming-Einrichtung zusammen - mit einer

"Must-Have"-Liste zur Orientierung. Egal wie sie aussieht, solltest Du immer ein

Foto von Deiner allerersten Einrichtung machen - so kannst Du anderen zeigen,

wie alles angefangen hat. Wähle einen Zeitplan für das Streaming und halte

diesen strikt ein, damit andere immer wissen, wann man Dir zusehen kann. Streame

so viel wie möglich - auch wenn Du nur mit Freunden spielst - ist das trotzdem

eine gute Übung!







Dir einen guten Ruf in der Gaming-Community aufbauen möchtest. Lerne aus Deinen

Fehlern und steige in den Rängen hoch - es lohnt sich sogar, sich alte Spiele

noch einmal anzuschauen, um zu sehen, wo die Fehler gelegen haben.



Vernetze Dich! Beobachte andere Top-Amateure im Spiel und lerne sie kennen.

Biete an, bei ihren "Community-Streams" mitzumachen, bei denen sie mit ihren

Followern gemeinsam spielen. Dies ist eine exzellente Gelegenheit, dazuzulernen,

einen guten Ruf aufzubauen und neue Leute kennenzulernen.



Nimm an Online-Turnieren teil. Sie laufen oft mit Pro Turnieren parallel und

viele professionelle Spieler wurden in diesen Amateur-Ligen entdeckt.



Werde der Beste: Bei E-Sports werden Spiele in Millisekunden gewonnen und

verloren. Warme Hände können der entscheidende Unterschied zwischen Sieg und

Niederlage sein (stell Dir mal vor, wie schwierig es wäre, mit kalten Fingern zu

spielen). Da hilft der wiederaufladbare Handwärmer HeatBanks 9s von Zippo

weiter. Durch die Kombination von zuverlässiger und langanhaltender Wärme (bis

zu neun Stunden) mit dem Vorteil eines USB-kompatiblen Netzteils, können sich

die Spieler auf ihre Leistung konzentrieren und müssen sich nicht um die

Laufzeit ihres Akkus sorgen.



Immer für ein Game bereit mit der HeatBank 9s - exklusiv erhältlich auf

https://www.zippo.de/collections/heatbank-rechargeable-handwarmer (https://urlde

fense.com/v3/__https:/www.zippo.de/collections/heatbank-rechargeable-handwarmer_

_;!!N96JrnIq8IfO5w!xJRn91Kp2Ap3eFv_M0-C5SGnqvSV05OyMXGT5hE3VOvme3dlI_c-OCtGmwT1y

PJcog$) und auf den Twitch-Seiten der einzelnen Spieler, für nur 49,95 EUR.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114296/4780595

OTS: Zippo





Mach Dich bemerkbar: Games mit Ranking zu spielen ist extrem wichtig, wenn DuDir einen guten Ruf in der Gaming-Community aufbauen möchtest. Lerne aus DeinenFehlern und steige in den Rängen hoch - es lohnt sich sogar, sich alte Spielenoch einmal anzuschauen, um zu sehen, wo die Fehler gelegen haben.Vernetze Dich! Beobachte andere Top-Amateure im Spiel und lerne sie kennen.Biete an, bei ihren "Community-Streams" mitzumachen, bei denen sie mit ihrenFollowern gemeinsam spielen. Dies ist eine exzellente Gelegenheit, dazuzulernen,einen guten Ruf aufzubauen und neue Leute kennenzulernen.Nimm an Online-Turnieren teil. Sie laufen oft mit Pro Turnieren parallel undviele professionelle Spieler wurden in diesen Amateur-Ligen entdeckt.Werde der Beste: Bei E-Sports werden Spiele in Millisekunden gewonnen undverloren. Warme Hände können der entscheidende Unterschied zwischen Sieg undNiederlage sein (stell Dir mal vor, wie schwierig es wäre, mit kalten Fingern zuspielen). Da hilft der wiederaufladbare Handwärmer HeatBanks 9s von Zippoweiter. Durch die Kombination von zuverlässiger und langanhaltender Wärme (biszu neun Stunden) mit dem Vorteil eines USB-kompatiblen Netzteils, können sichdie Spieler auf ihre Leistung konzentrieren und müssen sich nicht um dieLaufzeit ihres Akkus sorgen.Immer für ein Game bereit mit der HeatBank 9s - exklusiv erhältlich aufhttps://www.zippo.de/collections/heatbank-rechargeable-handwarmer (https://urldefense.com/v3/__https:/www.zippo.de/collections/heatbank-rechargeable-handwarmer__;!!N96JrnIq8IfO5w!xJRn91Kp2Ap3eFv_M0-C5SGnqvSV05OyMXGT5hE3VOvme3dlI_c-OCtGmwT1yPJcog$) und auf den Twitch-Seiten der einzelnen Spieler, für nur 49,95 EUR.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114296/4780595OTS: Zippo