Großbritannien Unternehmensstimmung trübt sich weniger als erwartet ein Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.12.2020, 11:24 | 32 | 0 | 0 03.12.2020, 11:24 | LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im November weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 3,1 Punkte auf 49,0 Zähler, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Donnerstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,4 Punkte gerechnet. Mit einem Wert von unter 50 Punkten signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Belastet wurde der Gesamtwert durch den Dienstleistungssektor. Hier fiel der Indikator von 51,4 Punkte auf 47,6 Punkte. Die Corona-Krise hatte den Sektor bereits in der ersten Welle hart getroffen. Jetzt wurden in vielen Regionen erneut harte Beschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität beschlossen. Der Indikator für die Industrie hatte sich hingegen im November laut Daten vom Dienstag aufgehellt und signalisiert wirtschaftliches Wachstum./jsl/bgf/stk



