Frankfurt am Main (ots) - Organisationen, die auf Agilität setzen, können

deutlich besser auf Veränderungen und Herausforderungen reagieren. Das zeigt

sich gerade sehr deutlich in der Covid-19-Krise, so die neue Studie der

Management- und Technologieberatung BearingPoint. Julia von Spreckelsen,

Partner, Head of Agile Advisory bei BearingPoint Deutschland: "Die Pandemie

stellt auch alle Organisationen vor große Herausforderungen. Doch gerade die,

die bereits über agile Organisationsformen sowie agile Mindsets verfügen, kommen

besser durch die Krise. Unsere Umfrage zeigt, dass diese Organisationen

flexibler auf die rasanten Veränderungen reagieren können und somit robuster

sind. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern zu jeder Zeit."



Für die Organisationen, die Agilität bereits sehr stark in den

Unternehmensalltag integriert haben, ist der Umgang mit Veränderungen und

Unsicherheiten bereits Alltag und sie sind dadurch krisenfester. Das ist ein

Ergebnis der aktuellen Studie "Agile Pulse 2020" der Management- und

Technologieberatung BearingPoint, in der die verschiedenen Dimensionen einer

Organisation im Hinblick auf ihre agile Ausrichtung beleuchtet werden.









Wie schon im Vorjahr wurde auch in 2020 wieder eine Umfrage bei über 370

Teilnehmern durchgeführt, um das Thema Agilität möglichst breit zu beleuchten.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Krise kommt der Befragung eine

ganz besondere Bedeutung zu. Denn viele Organisationen müssen auf viele

Herausforderungen gleichzeitig reagieren und da zeigen sich - so die Agile Pulse

2020 Studie - Unterschiede zwischen den Organisationen, die bereits über agile

Arbeitsformen verfügen und denen, die diese erst einführen. Neu in diesem Jahr

ist auch die Einbeziehung nicht-deutschsprachiger Teilnehmer in die Umfrage.



Agilität im Einzug bei sehr großen Organisationen



Immer mehr Organisationen setzen auf Agilität, wie die aktuelle Umfrage zeigt.

So haben von den befragten Organisationen 62 Prozent in den vergangenen bis zu

drei Jahren agile Methoden eingeführt. Weiterhin geben 20 Prozent an, dass agile

Methoden bereits seit vier bis sechs Jahren in ihrer Organisation im Einsatz

sind. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass sehr große Organisationen mit

mehr als 5000 Mitarbeitenden dabei noch eher am Beginn ihrer agilen Reise

stehen. Denn die Auswertung zeigt, dass Agilität hier vor allem in den

vergangenen ein bis drei Jahren Einzug fand. In kleineren Organisationen mit

weniger als 500 Mitarbeitenden dagegen fing der Einsatz agiler Arbeitsweisen

schon früher an, teils vor über 10 Jahren.



