Der SuperGaN Gen V FET von Transphorm bietet den weltweit niedrigsten ON-Widerstand und zielt auf Anwendungen für Elektrofahrzeuge

Transphorm Inc. (OTCQB: TGAN) – ein Pionier und weltweiter Anbieter von hochzuverlässigen Hochleistungs-Galliumnitrid-Leistungsumwandlungsprodukten (GaN) – kündigte heute die Bemusterung seines ersten Gen-V-Gerätes unter seiner geschützten Marke SuperGaN TM an. Der TP65H015G5WS , der neue Gen-V-Baustein von Transphorm, zielt auf den Markt für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EV) ab und bietet branchenführende Leistungsverbesserungen, einfache Designbarkeit und eine optimierte Kostenstruktur, die der SuperGaN-Gerätefamilie eigen ist. Insbesondere bietet die Gen-V-GaN-Lösung des Unternehmens den weltweit niedrigsten ON-Widerstand im Gehäuse und einen um 25 % geringeren Leistungsverlust im Vergleich zu Siliziumkarbid (SiC) in einem Standard-TO-247-3-Gehäuse, wodurch das Potenzial von GaN auf dem EV-Leistungsumwandlungsmarkt gestärkt wird.

Lowest Rds(on) SuperGaN FET in a TO-247 package from Transphorm poised for growth in EV market. (Graphic: Business Wire)

Im März 2020 kündigte Marelli, einer der weltweit führenden unabhängigen Zulieferer für den Automobilsektor, eine strategische Partnerschaft mit Transphorm an, um gemeinsam an neuen, auf GaN basierenden Lösungen für die Leistungsumwandlung im Automobil-/EV-Bereich zu arbeiten, darunter On-Board-Ladegeräte (On-board Chargers, OBCs), DC/DC-Wandler und Antriebsstrang-Wechselrichter für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Bis heute hat Marelli eine Kapitalinvestition von 4 Millionen USD in Transphorm getätigt und sich zu einer zusätzlichen Kapitalinvestition von 1 Million USD im ersten Quartal 2021 verpflichtet.

Dr. Joachim Fetzer, CEO, Electric Powertrain Marelli, kommentierte: „Die Demonstration von Transphorm, 10 Kilowatt Leistung aus einem diskreten GaN-Bauelement in einer Brückenkonfiguration zu erreichen, ist eine weitere Bestätigung des aufregenden Versprechens von GaN für Umrichter und Inverter für Elektrofahrzeuge. Im Rahmen unserer bereits angekündigten Partnerschaft werden wir die branchenführenden GaN-Bauelemente von Transphorm weiter evaluieren und gemeinsam an der Unterstützung einer mehrjährigen Produkt-Roadmap für EV-Systeme arbeiten.“