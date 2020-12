Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 20,15 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Anleger sollten 1und1 Drillisch also unbedingt im Auge behalten.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.

