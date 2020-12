Right Livelihood fordert Freilassung iranischer Menschenrechtlerin

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Right-Livelihood-Stiftung in Schweden hat die erneute Inhaftierung der iranischen Anwältin Nasrin Sotudeh scharf verurteilt. Die Menschenrechtlerin gab am Donnerstag auf der Facebook-Seite ihres Ehemannes Resa Chandan bekannt, dass sie in die Frauenanstalt Gharchak zurückkehren müsse. Sie sitzt wegen "staatsfeindlicher Propaganda" eine Haftstrafe von 33 Jahren ab. Am Donnerstagabend wird sie in Stockholm - in Abwesenheit - von der Stiftung mit dem sogenannten Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

"Das ist eine unerhörte Ungerechtigkeit", sagte Ole von Uexküll, Exekutiv-Direktor der Right Livelihood Stiftung. "Mit diesem jüngsten Schritt haben die iranischen Behörden gezeigt, dass sie alles daransetzen werden, Sotudeh ihr legitimes Recht zu verweigern, auf eine gerechtere Gesellschaft hinzuarbeiten."