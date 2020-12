STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future bei 175,63 Prozentpunkten und brach am Dienstag bis auf ein Niveau von 174,47 Prozentpunkten ein. Mit über einer Million gehandelter Kontrakte war auch ein sehr hohes Handelsvolumen zu verzeichnen. Am frühen Mittwochmorgen fiel der Euro-Bund-Future weiter und erholte sich bis Mittwochmittag auf 174,58 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,52%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,57%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg gegenüber der Vorwoche deutlich auf -0,11%.

Anlegertrends

Nestlé emittiert drei Anleihen

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé emittiert drei Euro-Anliehen. Die erste Anleihe (WKN A285PB) hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro mit einer Fälligkeit zum 03.12.2025. Der Nominalzinssatz beträgt 0,00%. Die zweite Anleihe (WKN A285JX) hat ein Emissionsvolumen von ebenfalls 500 Millionen Euro mit einer Fälligkeit zum 03.03.2033. Auch in dieser Anleihe bezahlt Nestlé keine Zinsen. Die dritte Anleihe (WKN A285PC) hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro mit einer Fälligkeit zum 03.12.2040. Die Nominalverzinsung ist mit 0,375% festgesetzt. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 03.12.2021. Bei allen drei Anleihen beträgt der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Moodys vergibt für Nestlé ein Rating von Aa3. Alle Anleihen sind durch Nestlé vorzeitig kündbar.