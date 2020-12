Aktuelle Studie "E-Commerce-Frustbarometer" von elaboratum und Trusted Shops über die nervigsten Situationen im E-Commerce / Schlechte Warenverfügbarkeit bringt die Kund*innen zur Weißglut (FOTO)

Köln (ots) - Es ist praktisch, es geht schnell, von überall und zu jeder Zeit:

Onlineshopping bietet viele Vorteile und erfährt gerade beim Weihnachtsshopping

in Zeiten der Pandemie noch größere Beliebtheit. Aber hat der Einkauf im Web

ausschließlich positive Seiten? Was frustriert die Kunden beim Onlineeinkauf?

Und wie schätzen Shopbetreiber die Lage ein?



Das wollten elaboratum und Trusted Shops herausfinden und haben in einer

gemeinsamen Studie die Top-Frustfaktoren identifiziert und gerankt. Mehr als

1.200 Nutzer haben anhand von 15 Situationen den Frustfaktor, Abbruchgründe und

absolute No-Gos beim Onlineshopping bewertet. Von den Shopbetreibern wollten sie

wissen, wie sie das Frustpotenzial ihrer Kunden einschätzen.







Produktinformationen, schlechte Sortiermöglichkeiten, fehlende Bewertungen,

lange Lieferzeiten oder Versandkosten - die Digitalberatung elaboratum und

Trusted Shops wollten genau wissen, wo die Schmerzpunkte von deutschen und

Schweizer Onlineshoppern liegen. Dazu haben sie 1.200 Kunden aus Deutschland und

der Schweiz gefragt, wie frustrierend sie bestimmte Situationen empfinden. Die

abgefragten Situationen wurden vorab in einer qualitativen Vorstudie unter 200

Konsumenten und 35 E-Commerce-Experten ermittelt. Zudem wurden rund 500

Shopbetreiber nach ihrer Einschätzung der Kundensicht befragt.



Die wichtigsten Ergebnisse aus der Befragung:



Keine Frusttoleranz bei Warenverfügbarkeit, Werbemails und Retourenprozessen



Über die Gesamtheit der Befragten hinweg stellten sich schlechte

Warenverfügbarkeit, eine große Menge an Werbemails und kundenunfreundliche

Retourenprozesse als die drei größten Frustfaktoren beim Onlineshopping heraus.



Über- und unterschätzte Frustfaktoren: Wo Shopbetreiber den Kunden falsch

einschätzen



Grundsätzlich zeigen sich die Shop-Betreiber in der Studie sehr reflektiert und

selbstkritisch: Die meisten Situationen schätzen sie durch die Kundenbrille

betrachtet zu einem höheren Prozentsatz als die Onlineshopper selbst als

frustrierend ein.



Zu den von den Shopbetreibern überschätzten Faktoren gehören Ladezeiten und

verstreckte Hotlinenummern. Während die Ladezeiten bei den Verbrauchern keine

signifikante Rolle spielen, landen sie bei den Shopbetreibern auf Platz 3.

Top-Frustfaktor aus Shopbetreibersicht sind unzureichende Kontaktmöglichkeiten,

die bei den Verbrauchern jedoch weniger stark ins Gewicht fallen und vor allem

von der Zielgruppe Ü60 bemängelt werden.



Bezeichnenderweise unterschätzen Shopbetreiber jedoch den Frustfaktor von

Werbemails und einem kundenunfreundlichen Retourenprozess, also von den Seite 2 ► Seite 1 von 3



