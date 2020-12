Silberpreis: Kurzfristig braucht es einen Impuls, auf lange Sicht hilft die Industrie!

Silber hat sich im Schlepptau von Gold und dank eines schwachen Dollars wieder gefangen. Kurzfristig braucht es einen starken Impuls, auf lange Sicht hilft die Industrienachfrage.

Am Montag wurde eine Unze Silber kurzzeitig für unter 22 Dollar an den Börsen gehandelt. Inzwischen hat sich die Notiz aber wieder deutlich erholt und sich nach Norden orientiert. Damit bleibt Silber in der seit etwa zwei Monaten gültgien Handelsrange. Aktuell kostet eine Unze ziemlich genau 24 US-Dollar. Kurzfristig benötigt es einen Impuls, um die nächste charttechnische Hürde bei 24,50 Dollar zu nehmen.

Das nächste Schuldenpaket ist im Anflug

Aber vielleicht benötigt der nächste Silberpreis-Aufschwung keinen einzelnen Impuls, sondern nur einen weiter „extrem schwachen“ Dollar, wie Devisenanalysten heute Morgen schrieben. Vor wenigen Tagen hat der Euro gegenüber dem Greenback auf mehr als 1,20 Dollar zuegelegt. Das ist der höchste Wert seit Anfang 2018. Und es sieht nicht so aus, als wenn der Dollar zu alter Stärke zurückfinden würde. Immer mehr Analysten gehen von Kursen von 1,25 Dollar in der ersten Hälfte 2021 aus. Als Hauptursache wird die extrem hohe Verschuldung der USA angegeben. Die lag bereits vor der Pandemie jenseits von Gut und Böse, auf der anderen Seite des Atlantiks lebt man schon lange auf Pump. Und nun wartet wohl schon das nächste Konjunkturprogramm. Teile der Republikaner und Demokraten sollen sich laut Medienberichten in Grundzügen über ein 1 Bio- Dollar schweres Programm einig geworden sein. Das erhöht die Staatsverschuldung und die Kaufkraft des Dollar sinkt. An eine Erhöhung von Zinsen durch die Federal Reserve ist in solch einer Lage ohnehin nicht zu denken. Irgendwann, und vielleicht schneller als man denkt, werden Investoren aber Real-Zinsen für den Kauf von Treasuries verlangen.

Der Dollar hilft

Ein schwacher Dollar ist gut für die Rohstoffpreise. Silber profitiert aktuell im Gegensatz zu Gold zudem von der Treue der ETF-Anleger. Während es bei Gold auch gestern zu Abflüssen aus diesen Fonds kam, meldete Bloomberg für die Silber-ETF sogar leichte Zuflüsse.

Langfristige Aussichten gut

Die langfristigen Aussichten für die Silbernachfrage sind gut. Vor allem ein „Green Deal“ der neuen US-Regierung könnte hier für einen zusätzlichen Schub sorgen. Im Gespräch sind mehrere Billionen Dollar, mit denen Amerikas Industrie gründer werden soll. Dabei wird Silber jetzt schon zu zwei Dritteln von der Industrie nachgefragt. Sollten sich die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt mal richtig auf Wind- und Solarenergie einlassen, dürfte dieser Anteil deutlich steigen. Hinzu kommt die stetig steigende Nachfrage duch die Elektrifizierung unseres Alltags.