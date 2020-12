Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seit Hapag-Lloyd Cruises im Sommer mit dem Luxusschiff EUROPA 2 und demExpeditionsschiff HANSEATIC inspiration den Reisebetrieb wieder aufgenommen hat,wurden auf 30 neu aufgelegten Kreuzfahrten rund 4.000 Gäste an Bord begrüßt.Grundlage für den Neustart ist das, mit Unterstützung von Experten und inAbstimmung mit internationalen Behörden erarbeitete, umfassende Hygienekonzept.Dessen nachhaltige Umsetzung an Bord beider Schiffe wurde durch das unabhängigeSGS Institut Fresenius in zwei mehrtägigen Audits überprüft und mit derErteilung der Hygiene Zertifikate verifiziert. Die Flotte von Hapag-LloydCruises ist die erste, die diese Auszeichnung vorweisen kann.Das SGS Institut Fresenius gilt als eines der europaweit führenden Unternehmenin den Bereichen Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. Im Rahmen derAudits waren bei Hapag-Lloyd Cruises bisher Auditoren auf zwei Reisen aninsgesamt 10 Tagen sowohl an Land als auch an Bord im Einsatz, um dasHygienekonzept in der Theorie im Rahmen eines Desktop-Audits und dessenUmsetzung in der Praxis während der Restart-Reisen an Bord zu überprüfen. Sobaldauch die HANSEATIC nature und die EUROPA wieder in Betrieb gehen, wird für dieseSchiffe ebenfalls die Verifizierung in Form des Hygiene Zertifikats angestrebt.Karl J. Pojer, CEO von Hapag-Lloyd Cruises: "Unsere Gäste bringen uns großesVertrauen entgegen. Diesem Vertrauen fühlen wir uns verpflichtet und handelndabei sehr verantwortungsbewusst. Wir treffen umfangreiche Maßnahmen, umKreuzfahrten auch in Zeiten der Pandemie mit höchstmöglicher Sicherheit anbietenzu können. Zeitgleich war und ist es uns ein besonderes Anliegen, dass unsereMaßnahmen auch durch die unabhängigen Experten vom SGS Institut Fresenius