Marktkommentar: DE30 testet Wochentiefs

Der S&P 500 schloss am Mittwoch für einen zweiten Tag in Folge auf einem Rekordhoch. Am Donnerstag schwankt der Future vorbörslich zwischen Gewinnen und Verlusten.

Auch in Asien war die Stimmung gemischt, da den Indizes aus der Region eine klare Richtung fehlte. Es herrscht weiterhin Unsicherheit über das „großzügige Konjunkturpaket”, das der designierte US-Präsident Joe Biden versprach, und die schwachen ADP-Beschäftigungszahlen deuteten darauf hin, dass die zweite Pamdemiewelle die Erholung verlangsamen könnte. Solange sich der S&P 500 im Tageschart in der oberen Hälfte der Bollinger Bänder aufhält, wäre bei einem Rückgang vorerst von einer korrektiven Bewegung auszugehen. Die Mitte der Bänder stimmt mit den Wochntiefs überein.

EURUSD könnte einen Teil der jüngsten Rallye korrigieren, nachdem sich das Paar heute von dem Tageshoch (1,2140) bis auf 1,21 zurückzog. Am Mittwoch wurde der Ausbruch über die vielbeachtete Marke von 1,20 durch einen höheren Schlusskurs bestätigt, doch die Dynamik hatte nachgelassen. Der kurzfristige Trend (M30) könnte umgekehrt werden, wenn der Bereich zwischen 1,2040 und 1,2060 durchbrochen wird: Das Fibonacci-Retracement von 23,6%, das gestrige Tagestief und die untere Grenze des Rechtecks, welches dem Umfang der Korrektur vom Montag entspricht.

Der DE30 verliert am Donnerstag an Boden, nachdem der gestrige Ausbruch über die mehrmonatige Widerstandszone bei 13.300 Punkten erneut nicht bestätigen werden konnte. Zum Zeitpunkt des Schreibens testet der Index die Wochentiefs bei 13.220 Punkten, die seit der vergangenen Woche als untere Grenze einer breiten Seitwärtsrange dienten. Bei einem Unterschreiten könnte sich der Kurs schnell auf die Oktoberhochs (13.160 Punkte) oder die Marke von 13.000 Punkten zubewegen.

