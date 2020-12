Weihnachten mit gutem Gewissen / toom und die Fair Trees Stiftung setzen sich im dritten Jahr für faire Weihnachten ein (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Und plötzlich ist es wieder soweit: Die Adventszeit ist da unddamit beginnt auch die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum. Bereits vor zweiWochen startete in allen toom Märkten sowie im Online-Shop derTannenbaum-Verkauf. Angeführt wird die Christbaum-Hit-Liste von der beliebtenNordmanntanne, die bei toom nicht nur in puncto Optik, sondern auch hinsichtlichökologischer sowie moralischer Anforderungen überzeugt. Denn bereits im drittenJahr setzt sich toom gemeinsam mit der Fair Trees Stiftung in der georgischenErnteregion für eine faire Samenernte und bessere Lebensbedingungen ein.Rund 30 Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr allein in Deutschlandgekauft. Auch bei toom suchen sich die Kunden seit letzter Woche wieder denperfekten Baum für die Weihnachtstage aus. Besonderer Beliebtheit erfreut sichdabei die Nordmanntanne. Diese bietet die Baumarktkette ausschließlich mit denGütesiegeln "Fair Tree" und "PRO PLANET" an. "Seit Jahren verfolgen wir einenökologisch wie sozial nachhaltigen Ansatz, um unsere Produkte und Services aufumweltfreundliche Alternativen umzustellen oder die entsprechendenArbeitsbedingungen zu verbessern. Da hört unser Engagement zur Weihnachtszeitnatürlich nicht auf", so Kai Battenberg, Senior Manager Sustainability von toom."Bereits seit 2018 arbeiten wir mit der Fair Trees Stiftung zusammen, um dieArbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in der Ernteregion zu verbessern -und können den nachhaltigen Kundenwünschen mit unseren Nordmanntannen auch zuWeihnachten nachkommen. Denn unsere fairen Bäume bedeuten für uns, dass sie fairzum Menschen, fair zur Umwelt und fair im Preis sind."Samenernte im KaukasusBevor die Tannen als Weihnachtsbaum in unsere Wohnzimmer einziehen, startet ihreReise bereits einige Jahre zuvor in Georgien: In einem Naturwald wachsen dieweltweit besten Nordmanntannen, die die begehrten Samen für denWeihnachtsbaum-Liebling tragen. Doch die Zapfenernte in bis zu 30 Metern Höheist riskant und oftmals unzureichend vergütet. Damit die Erntehelfer ihre Arbeitnicht nur sicher verrichten, sondern damit auch ihren Lebensunterhalt bestreitenkönnen, sorgen toom und Fair Trees dafür, dass sie professionellesKletterequipment, entsprechende Schulungen sowie faire Löhne erhalten. Außerdembekommen die Arbeiter eine Unfallversicherung und eine ganzjährigeKrankenversicherung für ihre Familien. Mit dem Erlös aus den vergangenen Jahrenkonnte toom darüber hinaus zahlreiche soziale Projekte in der Region fördern und