USU Software: Neuer Umsatzrekord

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz Corona-Pandemie den Umsatz um über 13 Prozent auf einen neuen Rekordwert von fast 78 Mio. Euro gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Neunmonatszeitraum den Umsatz auf 77,86 Mio. Euro (9M 2019: 68,71 Mio. Euro) gesteigert. Dies sei laut GBC unter anderem in der Kundenstruktur begründet, die insbesondere aus dem öffentlichen Sektor, der Versicherungs- und Pharmabranche oder dem Telekommunikationsbereich stamme. Analog zum Umsatzanstieg habe sich das EBIT auf 4,61 Mio. Euro (9M 2019: 1,85 Mio. Euro) und das um Akquisitionseffekte bereinigte EBIT auf 5,20 Mio. Euro (9M 2019: 2,88 Mio. Euro) verbessert. Die bereinigte EBIT-Marge sei auf 6,7 Prozent (9M 2019: 4,2 Prozent) gestiegen.